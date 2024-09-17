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Tedavi için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı: Siz ölüsünüz

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:10 Güncelleme: 17.09.2024 10:18
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Tedavi için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı: Siz ölüsünüz

Balıkesir'in Edremit ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan ve hastaneye giden kadın, kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Kayıt memuru genç kadına kendisinin kayıtlarda ölü olduğunu söyledi.

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