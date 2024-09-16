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Yerli ve milli patates çeşitleri geliştiriliyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 14:58 Güncelleme: 16.09.2024 14:59
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Yerli ve milli patates çeşitleri geliştiriliyor

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli çeşitlere yenileri ekleniyor.

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