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Antalya’da klimadan çıkan yangın panik yaşattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 14:56 Güncelleme: 16.09.2024 14:56
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Antalya’da klimadan çıkan yangın panik yaşattı

Antalya’da bir ikamette klimanın iç ünitesinden çıkan yangın apartmanda panik yaşattı. Apartman içerisini saran dumanlar nedeniyle ikamet sakinleri sokağa döküldü.

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