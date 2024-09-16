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Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı: Tahliye talebine ret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 15:35 Güncelleme: 16.09.2024 16:10
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Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı: Tahliye talebine ret

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 61 sanıklı davada, mahkeme 18 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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