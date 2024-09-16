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Van Gölü'nde en büyük mikrobiyalit tespit edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 10:29 Güncelleme: 16.09.2024 10:30
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Van Gölü’nde en büyük mikrobiyalit tespit edildi

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde şu ana kadarki en büyük mikrobiyalit keşfedildi.

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