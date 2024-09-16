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Kadıköy'de korkutan olay! Ağaç otomobilin üstüne devrildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 10:32
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Kadıköy’de korkutan olay! Ağaç otomobilin üstüne devrildi

Kadıköy'de kökleri çürüyen ağaç sokağa devrildi. Ağacın dalları park halindeki bir araca zarar verirken, olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

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