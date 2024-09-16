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Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli “İçiciyim” dedi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.09.2024 10:26 Güncelleme: 16.09.2024 10:26
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Adana’da evinde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli İçiciyim dedi

Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı baskıda uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheliyi gözaltına alırken, evde uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelinin ifadesinde satış yapmadığını "içici" olduğunu söylediği öğrenildi.

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