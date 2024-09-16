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Van Gölü'nde 34,60 metre uzunluğunda mikrobiyalit!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:03
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Van Gölü’nde 34,60 metre uzunluğunda mikrobiyalit!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'nde dalış yapan dalgıçlar, 34 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde yeni bir mikrobiyalit (mercan) keşfetti. Ölçülerek kayıt altına alınan mikrobiyalitin bugüne kadar Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü olduğu belirtildi.

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