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Binlerce deniz kaplumbağası denizle buluştu! Son yılların en yüksek sayısı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:50
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Binlerce deniz kaplumbağası denizle buluştu! Son yılların en yüksek sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgeleri" sınırlarında bulunan 5 ayrı kumsaldaki 4 bin 488 yuvada, 2 Eylül itibarıyla 169 bin 972 deniz kaplumbağasının denizle buluştuğunu bildirdi. Son yıllarda gerçekleşen, denize ulaşan en yüksek yavru sayısı olduğu belirtildi.

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