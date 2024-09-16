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Bursa'da telefona bakan bir kişi mazgala böyle düştü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:16
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Bursa’da telefona bakan bir kişi mazgala böyle düştü

Bursa'da bir sitenin önünde cep telefonuna bakarak yürüyen genç, kapağı açık bırakılan mazgaldan aşağı düştü. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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