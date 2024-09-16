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Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 terörist yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 17:15
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Yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan 6 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

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