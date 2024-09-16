16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 16.09.2024 16:57
ABONE OL
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir şahsın iş yerinde yapılan aramada 83 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör