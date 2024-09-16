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Tokat'ta çile dolu yaşantısı bestekar yaptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:11 Güncelleme: 16.09.2024 13:16
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Tokat’ta çile dolu yaşantısı bestekar yaptı

Tokatlı Nimet Aktekin, müzik tutkusu ve yaşadığı zorluklardan ilhamla bestelediği 60'ın üzerinde şarkıyı profesyonel olarak notaya dökmek istiyor.

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