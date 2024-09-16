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Konya'da kahreden olay! 2 yaşındaki bebek ölü bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:07
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Konya’da kahreden olay! 2 yaşındaki bebek ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı yaptığı incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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