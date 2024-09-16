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Şanlıurfa’da doğum günü pastası 15 öğrenciyi hastanelik etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:17 Güncelleme: 16.09.2024 13:24
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Şanlıurfa’da doğum günü pastası 15 öğrenciyi hastanelik etti

Şanlıurfa’da bir öğrencinin doğum günü için okula götürdüğü pastadan yiyen 15 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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