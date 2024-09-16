16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

“Siyah incir Bursa’nın gözbebeği”

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:46 Güncelleme: 16.09.2024 12:47
ABONE OL
Siyah incir Bursa’nın gözbebeği

Osmangazi Belediyesi, Avrupa’da saray mutfaklarını süsleyen Bursa’nın dünyaca ünlü siyah inciri için festival düzenledi. Dünyanın en kaliteli inciri olan ‘Bursa Siyahı’nın marka değerini arttıran festivalde, ilçede yetişen siyah incirler yarıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör