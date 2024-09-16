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Kocaeli'nde patronu ile helalleşmek için gitti abisiyle birlikte öldürüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:43
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Kocaeli’nde patronu ile helalleşmek için gitti abisiyle birlikte öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafede abi ve kardeşin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin hayatı kaybedenlerin yakınları ilk kez konuştu. Yeğeninin 14 yıldır işletmede çalıştığını ifade eden dayı Hamit Akın, "Patronu ile yaşadığı ufak sıkıntı sonrasında helalleşmek için gitmişti. İş yerinde abisi ile birlikte çapraz ateşte, sırtlarından vurularak öldürüldüler" dedi.

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