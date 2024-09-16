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Otomobil, elektrikli scootera çarptı: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:49 Güncelleme: 16.09.2024 12:50
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Otomobil, elektrikli scootera çarptı: 1 ölü

Ankara'da seyir halindeki otomobilin elektrikli scootera çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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