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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece azalıyor! İstanbul ve o illerde yaşayanlar dikkat

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 09:01 Güncelleme: 16.09.2024 09:09
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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece azalıyor! İstanbul ve o illerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'da cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan pazar günü de devam eden sağanak yağış, bu sabahın ilk saatlerinde de bazı ilçelerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. İşte 16 Eylül Pazartesi hava durumu raporu...

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