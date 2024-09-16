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Adana'da TIR ile servis minibüsü çarpıştı! Katliam gibi kazada 3 kişi öldü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 09:20 Güncelleme: 16.09.2024 09:33
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Adana’da TIR ile servis minibüsü çarpıştı! Katliam gibi kazada 3 kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak hemen tedavilerine başlandı.

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