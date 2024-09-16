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Eyüpsultan’da korku dolu anlar! Düğün salonuna patlayıcı madde atıldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 01:47
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Eyüpsultan’da korku dolu anlar! Düğün salonuna patlayıcı madde atıldı

Eyüpsultan’da bir düğün salonunun birinci katına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı. Meydana gelen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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