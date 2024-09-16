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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 15:38
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

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