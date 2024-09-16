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Elazığ'da otomobil ile scooter birbirine girdi: 2 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 15:37
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Elazığ’da otomobil ile scooter birbirine girdi: 2 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile scooter'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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