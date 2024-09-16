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Kocaeli'nde bir ay önce evlenmişti trafik kazasında hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 15:58
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Kocaeli’nde bir ay önce evlenmişti trafik kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde motosikleti ile kaza yapan 25 yaşındaki Abdurrahman Çakır son yolculuğuna uğurlandı. Çakır'ın bir ay önce evlendiği öğrenildi.

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