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Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi anlattı: Ateşin basıncı bizi masanın altına fırlattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:22 Güncelleme: 16.09.2024 13:31
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Sakarya’daki patlamada yaralanan işçi anlattı: Ateşin basıncı bizi masanın altına fırlattı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yaşanan korku dolu anları anlatan işçilerden Fatma Kanmaz, "Ben namaz kılıyordum. Cam koptu ve üzerime düştü" dedi. Ahmet Dedecan ise "Ateşin basıncı bizi masanın altına fırlattı. Kendi imkanlarımızla aşağıya inmeye çalıştık" diye konuştu.

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