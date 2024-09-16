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15 yıl hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şahıs 10 kilo esrarla yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:26 Güncelleme: 16.09.2024 13:45
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15 yıl hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şahıs 10 kilo esrarla yakalandı

Samsun'da jandarma ekiplerinin 10 kilo 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirdiği olayla ilgili hakkında 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı.

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