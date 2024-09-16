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'Maaş zammını verenler aralarında paylaşsın' dedi işten çıkarıldı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:01
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’Maaş zammını verenler aralarında paylaşsın’ dedi işten çıkarıldı!

Anayasa Mahkemesi, maaşına yapılan zam oranından duyduğu memnuniyetsizliği yöneticilerine gönderdiği "Merhabalar, bana verilen zam oranını zarf içinde insan kaynaklarına iade ediyorum. Bu oranı kim ya da kimler belirlediyse aralarında paylaşsınlar, bilgilerinize." yazılı e-postayla gösteren işçinin, tazminatsız işten çıkarılması üzerine yaptığı bireysel başvuruda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

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