16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ocakta yağı unutup uyuyakaldı ev yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:01
ABONE OL
Ocakta yağı unutup uyuyakaldı ev yandı

Antalya'da bir ikametin mutfağında ocakta unutulan yağ nedeniyle yangın çıktı. İkamet içerisinde uyuyan genç son anda yangını fark ederek dışarı çıktı. Yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerinden ilk isteği içerideki kedileri çıkarmaları oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör