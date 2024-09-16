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Aksaray’da jandarmanın suçüstü yaptığı uyuşturucu taciri tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:02
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Aksaray’da jandarmanın suçüstü yaptığı uyuşturucu taciri tutuklandı

Aksaray’da imal ettiği uyuşturucuyu satan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucularla birlikte yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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