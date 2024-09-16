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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Şüpheli şahıs Bodrum'da yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 16.09.2024 22:01
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Şüpheli şahıs Bodrum’da yakalandı

Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.Y, Fransa'ya iade süreci işlemleri kapsamında adliyeye sevk edilecek.

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