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Kötü kokular üzerine eve gelen polis cansız bedeni buldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:15
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Kötü kokular üzerine eve gelen polis cansız bedeni buldu

Antalya'da apartmanda kokudan rahatsız olanların ihbarı üzerine Seyfettin Özzencir (50), dairesinde ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Özzencir'in 8 gün önce komşusuyla tartıştığı, polis tarafından hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

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