16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:13 Güncelleme: 16.09.2024 16:13
ABONE OL
Karaman’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör