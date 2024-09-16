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Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:49
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Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs tutuklandı. Durdurulan araç içerisinden; 61 ruhsatsız tabanca ve 58 adet şarjör ele geçirildi.

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