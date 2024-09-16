16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Koparılması 387 bin TL ceza olan kum zambakları koruma altına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:48 Güncelleme: 16.09.2024 13:48
ABONE OL
Koparılması 387 bin TL ceza olan kum zambakları koruma altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde nesli tükenmekte olan endemik kum zambakları, sahilleri süslemeye başladı. Koparanlara 387 bin 141 TL'ye kadar ceza kesilen bu nadide çiçekler, çevreciler tarafından etrafına taş ve çitler çevrilerek koruma altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör