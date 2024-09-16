16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kendisinden haber alınamıyordu! Zeytin bahçesinde ölü bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:29 Güncelleme: 16.09.2024 13:29
ABONE OL
Kendisinden haber alınamıyordu! Zeytin bahçesinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, zeytin bahçesinde ölü bulundu. Ceset, incelemelerin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör