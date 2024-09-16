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Bolu'da fındık dallarından ördüğü sepetleri bin liradan satıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:55
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Bolu’da fındık dallarından ördüğü sepetleri bin liradan satıyor

Bolu'da yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, el emeği göz nuru sepetlerini satarak geçimini sağlıyor. Koçyiğit'in fındık ağacı dallarından ördüğü sepetleri bin liradan satışa sunuluyor.

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