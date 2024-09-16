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Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Gemi arızalandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:41
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Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! Gemi arızalandı

Ordu’dan Bodrum’a seyir halindeyken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yapan "Esenkıyı" yedeklisi, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı. Gemi, römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

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