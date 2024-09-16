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Ergani'de 16 günde 202 adet otobüs denetledi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:05 Güncelleme: 16.09.2024 16:11
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Ergani’de 16 günde 202 adet otobüs denetledi

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Bölge Trafik Denetleme ekipleri, 01 Eylül 2024 ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında toplamda 202 adet şehirler arası otobüs denetledi.

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