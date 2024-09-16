16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Karadeniz'in ilk ve tek 'dağ kızağı' yarım milyonu ağırladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 14:54 Güncelleme: 16.09.2024 14:54
ABONE OL
Karadeniz’in ilk ve tek ’dağ kızağı’ yarım milyonu ağırladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Ordu'ya kazandırılan ‘dağ kızağı' kentin en çok ziyaret edilen alanı haline geldi. Ordu'nun misafir odası Boztepe'de hayata geçirilen dağ kızağını 3 ayda yarım milyonu aşkın kişi kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör