16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Avcılar'da kamyonun devirdiği market tabelası alışverişten çıkan adamın kafasına düştü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 14:52 Güncelleme: 16.09.2024 14:52
ABONE OL
Avcılar’da kamyonun devirdiği market tabelası alışverişten çıkan adamın kafasına düştü

İstanbul Avcılar'da sevkiyat için geri manevra yaparak markete yanaşan kamyonun kasası, tabelaya çarptı. Onlarca kilogram ağırlığındaki tabela, alışverişinin ardından marketten çıkan bir vatandaşın kafasına düştü. Çarpmanın etkisiyle adam yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör