16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da park halindeki karavandan ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 11:56
ABONE OL
Adana’da park halindeki karavandan ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi!

Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Panelvanın çekiciyle polis merkezine götürülmesi dronla görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör