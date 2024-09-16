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Şanlıurfa'da fabrika bahçesinde yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:34
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Şanlıurfa’da fabrika bahçesinde yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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