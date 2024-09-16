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Bursa'da yavru kedi seferberliği kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 10:24 Güncelleme: 16.09.2024 10:24
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Bursa’da yavru kedi seferberliği kamerada

Bursa'da lastiğin içine giren yavru kediyi çıkartmak için vatandaşlar seferber oldu.

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