16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

'Ahududu Şenliği' renkli görüntüler oluşturdu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 10:14
ABONE OL
’Ahududu Şenliği’ renkli görüntüler oluşturdu

Kütahya'da düzenlenen 'Ahududu Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör