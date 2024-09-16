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Van'da kaçakçılık operasyonu! 194 kilo 780 gram cıva ele geçirildi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:26
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Van’da kaçakçılık operasyonu! 194 kilo 780 gram cıva ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda 194 kilo 780 gram saf cıva ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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