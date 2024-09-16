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Rize'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 14:52
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Rize’de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Tüylüoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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