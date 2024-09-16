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Adana'da korkunç kaza! 3 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 00:08 Güncelleme: 17.09.2024 00:09
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Adana’da korkunç kaza! 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde Arda K. yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralandı. Kazazedeler hastaneye kaldırıldı.

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