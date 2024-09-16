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1 milyon liranın üzerinde kuyumcu soygunu kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 16.09.2024 10:07 Güncelleme: 16.09.2024 10:10
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1 milyon liranın üzerinde kuyumcu soygunu kamerada

Kartal'da cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanının kepenk ve kapı kilitleri eli silahlı şahıslar tarafından levye ile kırılarak soyuldu. Hırsızlar, 1 milyon değerinin üzerinde altınları çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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