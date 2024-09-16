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Samsun'da kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 22:59
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Samsun’da kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'da, (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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