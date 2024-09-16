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Osmanlı'nın mirasi Çay Camii hayran bırakıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 09:49
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Osmanlı’nın mirasi Çay Camii hayran bırakıyor

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 5 bin yıllık tarihe sahip Sille Mahallesi'ni ikiye ayıran çay yanında bulunan Osmanlı döneminden kalma Çay Camii'nde vatandaşlar ibadet etmeye devam ediyor.

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